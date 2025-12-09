weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Mehr Einsatzkräfte in Burg: Kontrollen angekündigt: Polizei ist beim Weihnachtsmarkt in Innenstadt und am Weinberg gefordert

Mehr Einsatzkräfte in Burg Kontrollen angekündigt: Polizei ist beim Weihnachtsmarkt in Innenstadt und am Weinberg gefordert

Hunderte Besucher werden vom 12. bis 14. Dezember 2025 in Burg zum Weihnachtsmarkt in der Innenstadt und am Weinberg erwartet. Dann wird auch die Polizei im Einsatz sein - mit mehr Kräften als sonst.

Von Marco Papritz 09.12.2025, 18:43
Die Polizei hat in diesem Jahr ihre Präsenz in der Innenstadt von Burg erhöht. Auch während des dreitägigen Weihnachtsmarktes wird sie gut sichtbar vor Ort sein.
Die Polizei hat in diesem Jahr ihre Präsenz in der Innenstadt von Burg erhöht. Auch während des dreitägigen Weihnachtsmarktes wird sie gut sichtbar vor Ort sein. Foto: Marco Papritz

Burg - Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg steht das Thema „Sicherheit“ bei Veranstaltungen in einem besonderen Fokus. Auch in Burg, wo die Polizei ihr Aufgebot deutlich verstärken wird.