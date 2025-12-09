Mehr Einsatzkräfte in Burg Kontrollen angekündigt: Polizei ist beim Weihnachtsmarkt in Innenstadt und am Weinberg gefordert

Hunderte Besucher werden vom 12. bis 14. Dezember 2025 in Burg zum Weihnachtsmarkt in der Innenstadt und am Weinberg erwartet. Dann wird auch die Polizei im Einsatz sein - mit mehr Kräften als sonst.