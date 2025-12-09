Mehr Einsatzkräfte in Burg Kontrollen angekündigt: Polizei ist beim Weihnachtsmarkt in Innenstadt und am Weinberg gefordert
Hunderte Besucher werden vom 12. bis 14. Dezember 2025 in Burg zum Weihnachtsmarkt in der Innenstadt und am Weinberg erwartet. Dann wird auch die Polizei im Einsatz sein - mit mehr Kräften als sonst.
09.12.2025, 18:43
Burg - Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg steht das Thema „Sicherheit“ bei Veranstaltungen in einem besonderen Fokus. Auch in Burg, wo die Polizei ihr Aufgebot deutlich verstärken wird.