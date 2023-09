Möser - Die Flotte der Möseraner Gemeindefeuerwehr wird bald um zwei Fahrzeuge erweitert. Das hat der Gemeinderat Möser in der Sitzung vom 5. September beschlossen. Die Ortsfeuerwehr Körbelitz erhält einen neuen „Gerätewagen-Logistik 2“ im Wert von 453680,21 Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich, nach Abzug des Förderanteils des Landes Sachsen-Anhalt, auf 308680,21 Euro.

In der Begründung, die dem Förderantrag beiliegt, heißt es: „Aufgrund der allgemeinen Löschwassersituation im gesamten Gemeindegebiet ist die Vorhaltung einer schnell zu verlegenden Schlauchreserve von 2000 Metern unabdingbar.“ Durch Starkregen käme es punktuell zu Hochwasser oder Überflutungsereignissen. In der Ortslage Lostau, Altes Dorf, besteht wie vor kein ausreichender Hochwasserschutz, erklärt die Feuerwehr.

Neuer Gerätewagen und neues Tanklöschfahrzeug

Die Ortsfeuerwehr Körbelitz erhält des Weiteren ein Tanklöschfahrzeug 4000 im Wert von 466788,70 Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt, nach Abzug des Förderanteils des Landes Sachsen-Anhalt, hierbei 296788,70 Euro. In der Begründung heißt es, dass die Ortsfeuerwehr Körbelitz mit dem vorhanden Löschgruppenfahrzeug derzeit über einen 600 Liter fassenden Löschwassertank verfügt.

Damit seit die Ortsfeuerwehr, „aufgrund der insgesamt schlechten Löschwassersituation innerhalb des Gemeindegebietes“, nicht mehr in der Lage, die an sie gestellten Aufgaben ausreichend zu erfüllen. Bezüglich der Kosten kommentiert Guido Steffens, der Stellvertreter des Gemeindewehrleiters Dirk Jeitner: „Welche Fahrzeuge benötigt werden, wird weit im Voraus geplant. Dazu gibt es eine Brandschutzbedarfsplanung, die alle drei Jahre aktualisiert wird. Die Fahrzeuge sind für eine Laufzeit von mindestens 25 Jahren vorgesehen.“

Entsprechend der Brandschutzbedarfsplanung werden als nächstes die Ortsfeuerwehren Pietzpuhl und Hohenwarthe neue Löschfahrzeuge bekommen, verrät Steffens. In Hohenwarthe müsse zudem das Gerätehaus ausgebaut werden. Die Gemeindefeuerwehr Möser sei fahrzeugtechnisch insgesamt „gut aufgestellt“, sagt der stellvertretende Gemeindewehrleiter. Genügend Ausrüstung sei vorhanden und auch an Nachwuchs fehle es per se nicht.

Problematisch sieht er etwas anderes: Es fehlen Führungskräfte. Es würden zu wenige ausgebildet. „Durch das Land werden zu wenige Lehrgangsplätze zur Verfügung gestellt. Der Grund ist, dass das Land hier einen Lehrermangel hat“, sagt der stellvertretende Gemeindewehrleiter. Über die zwei Fahrzeuge freut sich auch Steffens: „Neue Technik zieht auch immer interessierten Nachwuchs an“, berichtet der erfahrene Feuerwehrmann.

Während der Gemeinderatssitzung hatte der Gemeindewehrleiter Dirk Jeitner auch den Jahresbericht 2022 vorgetragen. Im vergangenen Jahr hatte es 207 Alarmierungen gegeben. Und das, obwohl die Feuerwehr auch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen hatte. Von den Einsätzen waren 29 in Hohenwarthe, 17 in Körbelitz, 49 in Lostau, 70 in Möser, 16 in Pietzpuhl und 28 in Schermen.