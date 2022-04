Kostenexplosion bei Sanierung in Burg

Burg - Dominik Patté ist durchaus ein humorvoller Mensch. Das zeigt er nicht nur als Kabarettist auf der Bühne, sondern bisweilen auch in Alltagssituationen. „Meine Haare sind nicht so grau wie sie nach dem Erlebten sein sollten“, meinte er schmunzelnd zum Auftakt des Gesprächs mit der Volksstimme. Die Sanierung des Gemeindehauses an der Grünstraße ist nicht so gelaufen, wie sie geplant war.