Biederitz/Potsdam - In Biederitz saß der Schock tief, als die langjährige Kommunalpolitikerin und „Gänsekrug“-Betreiberin Ute P. in ihrer neuen brandenburgischen Heimat erschossen wurde. Ihr ehemaliger Geschäftspartner Igor P. steht seit November 2022 vor Gericht. Er soll, so der ursprüngliche Vorwurf der Staatsanwaltschaft, den Mord in Auftrag gegeben haben. Inzwischen halten die Richter sogar für denkbar, dass er selbst der Schütze ist. Die Verteidiger dagegen halten die Richter für befangen.

