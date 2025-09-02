weather regenschauer
Einbruch-Serie in Biederitz Von Gangs heimgesucht: Täter brechen mit Gullideckel in „Nah&Gut“-Supermarkt ein

Der „Nah und Gut“ in Biederitz kommt trotz Sicherheitsmaßnahmen nicht zur Ruhe. Neben Drogen sollen auch organisierte Gangs eine Rolle spielen.

Von Willy Weyhrauch Aktualisiert: 02.09.2025, 10:15
Mit einem Gullideckel haben Einbrecher in der vergangenen Woche die Eingagstür des „Nah&Gut“-Supermarktes in Biederitz zerstört.
Biederitz. Umgeben von einem beschaulichen Wohngebiet ist der „Nah und Gut“-Supermarkt in Biederitz kein typisches Angriffsziel. Und trotzdem hat Geschäftsführer Heiko Bönig auch in diesem Jahr den nächsten Einbruch zu beklagen. Dabei haben die Täter meist nur ein Ziel.