Kritik an Wehrleitung der Gemeinde Biederitz

Ehrungen und eine Übernahme in den aktiven Dienst gab es bei der Jahreshauptversammlung in Woltersdorf.

Woltersdorf - np - „Die Zentralisierung des Aufgabenspektrums in Richtung Biederitz und Heyrothsberge ist nicht zielführend und sorgt für Unmut nicht nur in unserer Wehr“, kritisiert Peter Theuerkauf, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Woltersdorf. Auch die Kameraden der Ortsfeuerwehr Woltersdorf würden Aufgaben und Einsätze brauchen, um die Motivation hochzuhalten, sagte er bei der Jahreshauptversammlung in Richtung Gemeindewehrleitung.