Das Müllproblem nimmt in Gommern wieder zu.

Gommern l Mit der Sonne kommt der Müll, so scheint es jedenfalls am Kulk zu sein. Nach einer ehrenamtlichen Aufräumaktion im Herbst 2018, sieht es nun an manchen Stellen rund um das idyllische Gewässer wieder aus wie zuvor. „Das ärgert mich ungemein“, sagt Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos). Sagt aber auch, dass man sich mit „Müllrunden“ des Problems annehmen wird und hofft, der Lage Herr zu werden.

Stadt bleibt auf den Kosten sitzen

„Was mich aber ebenso geärgert hat, ist der Vandalismus am Jugendclub“, fährt Jens Hünerbein fort. Unbekannte hatten dort eine undefinierbare Masse in das Schlüsselloch der Eingangstür eingebracht, so dass diese nicht mehr zu öffnen war. Der Club musste infolge dessen mehrere Tage geschlossen bleiben. „Wir haben die Tür am Freitag durch eine Fachfirma öffnen und die Masse entfernen lassen. Dieser Aktion wird die Stadt knapp 400 Euro kosten“, ärgert er sich.