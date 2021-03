Die aktuelle Schau der Arbeiten vom Kulturhaus Gommern konnte coronabedingt nicht richtig für das Publikum geöffnet werden.

Gommern | Die Anwesenheitsliste liegt bereit, das Desinfektionsmittel steht daneben und auf die Pflicht, einen Mund-und Nasenschutz zu tragen, werden die Besucher des Hauses in der Walther-Rathenau-Straße 19 schon an einer Eingangstür hingewiesen. Alles war vorbereitet, damit am 1. November die „Querbeet“-Ausstellung der Kulturwerkstatt Gommern eröffnet werden konnte. Die Ausstellung aufzubauen, bereitet immer besonders viel Aufwand, weil fast so viele verschiedene Stile, wie der Verein Mitglieder hat, unter einen Hut gebracht werden müssen. Die Ausstellung soll in sich stimmig sein, zugleich aber auch überraschen und anregen.



Die Enttäuschung sei sehr groß, dass „Querbeet“ im vergangenen Jahr nicht gezeigt werden konnte, sagte Jutta Lehmann. Die geplante Eröffnung war prompt mit verschärften Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie zusammengefallen. Nun schmückt „Querbeet“ fast ein halbes Jahr später immer noch die Kleine Galerie, aber eine Öffnung der Räumlichkeiten für die Vereinsmitglieder oder gar Besucherverkehr ist weiterhin nicht in Sicht.



Dabei sei die Ausstellung sehr gelungen. Es sei einfach nur schade, dass sie nicht gezeigt werden könne, setzte Jutta Lehmann hinzu. Zu den besonderen Exponaten gehört der große Wandbehang in Form eines Baumes, den die Textilgruppe anfertigte. Die Frauen griffen dabei auf Blätter aus Hanf zurück, die ABM-Kräfte vor etlichen Jahren hergestellt und die bis dahin im Schrank auf ihre Verwendung gewartet hatten. Der Baum soll künftig eine Räumlichkeit der Kirche schmücken. Erste Gespräche dazu gab es schon.



Tiere wirken lebensecht

Mit dem Akt der jungen Frau im großen Ausstellungsraum der Kleinen Galerie wurde der inzwischen verstorbenen Helga Willnow gedacht. Sie war langjähriges Mitglied der Kulturwerkstatt und bekannt für ihre „zarten und filigranen Arbeiten“, wie Jutta Lehmann erläuterte.



Im Rund des Flures hat Ilona Gersch einen prominenten Platz für ihre Bilder erhalten. Ihre Tiere wirken geradezu lebensecht. Ganz locker leicht, wie es die Technik verspricht, sprechen den Betrachter die Aquarelle von Karin Metz und Brunhilde Schmehl an.



Im kleinen Ausstellungsraum präsentieren sich unter anderem die Klöpplerinnen. Im Moment habe das Klöppeln aufgrund des hohen Zeitaufwandes eher einen Ruf als altmodisch, sagte Jutta Lehmann. Ein klassisches Deckchen - im Rahmen hinter Glas und nicht auf einem Tisch - stellen die Frauen zwar auch aus, aber sie zeigen, dass sich viel mehr klöppeln lässt. Ob ein lustiges Mobile für das Kinderzimmer oder ein Schal.



Zuhause kreativ bleiben

Resteverwertung auf eine sehr schöne Weise stellt Marlies Grund aus. Stoff zu kleinen Quadraten und Rechtecken geschnitten und im Patchwork zusammengefügt, hat sie eine Tasche gefertigt, und zusätzlich noch mit der Maschine bestickt.



Trotz der Enttäuschung wegen der verpassten Öffnung der Querbeet-Ausstellung stecken die Frauen der Kulturwerkstatt nicht die Köpfe in den Sand. Sie bleiben zuhause kreativ und miteinander in Kontakt, bis das Vereinsleben in den Räumlichkeiten fortgesetzt werden kann.



Eine neue Aktion, die die Kulturwerkstatt nicht auf ihre Mitglieder beschränken möchte, hat Ehrenmitglied Brigitte Bauerschäfer ins Leben gerufen. Es ist die Aufforderung, ein Taschentuch zu gestalten. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesteckt. In ihrem Aufruf schreibt Brigitte Bauerschäfer: „Gehäkelt, geklöppelt, appliziert, bemalt, beschrieben, bestickt (per Hand oder Maschine), Hohlsaum gefertigt, Occispitze verziert, Lochstickerei geformt und und und. Fäden, Stoffe, Strukturmaterial, Farben. Alles, was Freude beim Arbeiten bereitet, ist willkommen.“



Abgegeben werden können die Taschentüchter bis zum 4. Mai. Sollte die Kulturwerkstatt dann immer noch geschlossen haben, können die Exponate in den Briefkasten geworfen werden. Teilnehmen kann jeder, der Freude an Handarbeit hat.