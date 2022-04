Kunst in Biederitz statt Krieg in der Ukraine

An den Tag, an dem ihre beschwerliche Reise begann, kann sich Eleonora Shcherban noch genau erinnern. Von Detonationen sei sie an diesem Morgen in Charkiw geweckt worden. Der Krieg führte sie aus der Ukraine nach Biederitz.

Biederitz/ Charkiw - Sie habe in ihrer Wohnung in Charkiw im Bett gelegen an diesem Morgen des 24. Februar 2022, erzählt Eleonora Shcherban. Dann habe sie die ersten Einschläge gehört. Sie sei auf den Balkon ihrer Wohnung in der fünften Etage gelaufen und habe die Rauchwolken über dem nahen Militärflugplatz Tschugujew aufsteigen sehen. „Dann ist jetzt Krieg“, habe ihr Mann Andreji gesagt. Von da an hätten die Explosionen bis zum Tag ihrer Flucht nicht mehr aufgehört.