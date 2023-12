Burg/Genthin - Selbstständig in der eigenen Wohnung leben - das ist für die meisten Menschen ein wichtiger Punkt bei der Lebensqualität. Auch wer in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, möchte so gut es geht, selbstständig bleiben.

Doch wie lassen sich die eigenen vier Wände so gestalteten, dass etwa Stolperfallen und Barrieren in der Wohnung abgebaut werden können? Dazu möchte der Landkreis Jerichower Land informieren. Silvia Müller und Iris Erben vom Örtlichen Teilhabemanagement des Landkreises bieten am Mittwoch, 13. Dezember, ab 10 Uhr einen Informationstag im Benvivo-Kulturturm am Markt 1 in Burg an. Unter anderem geht es dann darum, wie man sein Zuhause mit und ohne Fördermittel barrierefrei gestalten kann und in welchen Fällen die Pflegekasse finanziell einen Umbau unterstützt.

Dabei soll dann auch ein Gefühl dafür vermittelt werden, dass so zeitig wie möglich bei wesentlichen Anschaffungen auf Barrierefreiheit geachtet wird. Denn selten stellen sich Behinderungen und Beeinträchtigungen abrupt ein.

Wohnung an Bewegungseinschränkungen anpassen

Oft sei vorhersehbar, wie sich ein Gesundheitszustand oder bestehende Einschränkungen voraussichtlich entwickeln. Somit könne die Wohnung auch nach und nach an langsam auftretende Mobilitätseinschränkungen angepasst werden.

Denn es sind nicht nur Stolperfallen, die das Wohnen beinträchtigen können. Manchmal sind es zu hoch angebrachte Schränke, die etwa von einem Rollstuhl aus nicht mehr erreicht werden können, oder zu schmale Türen, die eine Nutzung von Räumen nicht mehr zulassen.

Untere Etage als Wohnraum bedenken

Manchmal ist es auch interessant, bei Aus- und Umbauten von eigenem Wohnraum frühzeitig darauf zu achten, dass beispielsweise bei Gebäuden mit mehreren Etagen auch ein Wohnen allein im unteren Bereich möglich wird. Dabei müssen Wohn- und Schlafräume sowie sanitäre Einrichtungen frühzeitig geplant werden.

Damit die Veranstaltung geplant werden kann, wird um Anmeldungen zur Teilnahme gebeten. Dies ist bei Silke Kirchhof im Benvivo-Kulturturm telefonisch unter 03921/7297818 oder per E-Mail: unter kirchhof@benvivo.de möglich.