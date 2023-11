Eine Befragung in Stegelitz und Tryppehna belegt Interesse an Wärmeversorgung mit vor Ort erzeugter regenerativer Energie. Stadt und Stadtrat sind nun gefragt.

Landwerke-Idee in Stegelitz und Tryppehna kommt an

Stegelitz/Tryppehna. - Die Idee einer lokalen Wärmeversorgung mit vor Ort produzierter Energie aus Wind und Solarthermie kommt in Stegelitz und Tryppehna offenbar an. Laut einer Bürgerbefragung der Lorica Energiesysteme GmbH & Co KG haben in beiden Orten jeweils fast 90 Prozent der teilnehmenden Haushalte erklärt, sich grundsätzlich einen Anschluss ihres Hauses an ein – noch zu errichtendes – Wärmenetz vorstellen zu können. Die Rücklaufquote der Umfrage lag laut Lorica bei etwa 73 Prozent.