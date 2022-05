Lärm und Alkohol: Stadt Burg will in Einkaufsstraße durchgreifen

Partystimmung, Lärm und reichlich Alkoholgenuss in der Schartauer Straße bis tief in die Nacht hinein. Jetzt will die Verwaltung für mehr Ruhe sorgen.

Burg - „Es ist nicht mehr fünf vor zwölf, sondern drei vor zwölf“. Mit diesem mahnenden Satz hatte Gerry Weber (CDU) erst auf der jüngsten Sitzung des Burger Stadtrates auf die teils „unerträgliche Situation“ im Bereich der Schartauer Straße aufmerksam gemacht. Er prangerte einen Mix aus Lärm, reichlich Alkoholgenuss und auch Zerstörungswut in den Abend- und Nachtstunden an, der in den zurückliegenden Monaten noch zugenommen habe. Laut Weber sei mittlerweile ein Punkt erreicht, der auch Einwohner veranlassen würde, das Zentrum wieder zu verlassen. „Diese Entwicklung muss gestoppt werden“, sagte er – und forderte sogar eine Art „Task Force“, also Arbeitsgruppe, die rasch handeln und gegensteuern sollte.