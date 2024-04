Gut 100 Läufer sind in Friedensau gestartet. Sponsoren spenden für Kinder- und Jugendfeuerwehren in der Einheitsgemeinde Möckern. Schwerstarbeit für Feuerwehrleute.

Rund 100 Läufer gingen am Sonntag beim Friedensauer Benefiz-Waldlauf an den Start.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Friedensau - Über eine rege Beteiligung bei guten Wetterbedingungen konnten sich am Sonntagnachmittag die Organisatoren des diesjährigen Benefiz-Waldlaufes in Friedensau freuen. Fast 100 Läuferinnen und Läufer hatten sich um 15 Uhr am Start in der Ahornstraße eingefunden, um für sich und einen guten Zweck ein paar Runden zu drehen.