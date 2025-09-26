Erst Abriss, dann Neubau: Nach fast einem Jahr Bauzeit öffnet der Lebensmitteldiscounter Norma am Montag in Loburg seinen neuen Markt. Auf welche Neuheiten Kunden sich freuen dürfen.

Neuer Norma in Loburg mit doppelt so großer Verkaufsfläche: Die ersten 50 Kunden erwartet eine Überraschung

Alle Hände voll zu tun hatten die Loburger Norma-Mitarbeiter in der vergangenen Woche, damit zur Neueröffnung alle Waren einsortiert sind.

Loburg. - Zehn Monate mussten die Loburger ohne den Norma-Markt am Münchentor auskommen. Jetzt hat das Warten ein Ende: Am kommenden Montag um 7 Uhr öffnen sich nach Abriss und Neubau erstmals die Türen des neuen Discounters. Die Volksstimme konnte bereits vor der Neueröffnung durch die Gänge streifen, um zu sehen was jetzt anders ist, und mit welchen Angeboten die Kunden gelockt werden sollen.