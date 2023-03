In einem Waldstück bei Möckern ist eine Leiche gefunden worden. Zur Identität der Person wollte die Kriminalpolizei am Mittwoch noch keine Angaben machen.

Möckern - Einen grausigen Fund machte am Mittwoch ein Rentner, der bei seinen Wanderungen durch die Natur in einem Waldstück in der Verlängerung des Lochower Weges bei Möckern unterwegs war. Nur wenige Meter neben dem Weg fand er im Unterholz zwischen den Bäumen die Überreste eines menschlichen Körpers.