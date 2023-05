Burg - Berufsorientierung ist eine wichtige Säule im Programm der Diesterweg-Sekundarschule. Dazu gehört auch, sich Unternehmen anzusehen. So besuchten Neuntklässler die Helios-Klinik Jerichower Land, wo Schüler des Bildungszentrums einen kleinen Tag der offenen Tür gestaltet hatten. Gewinnt Helios so Nachwuchs und wie sieht die Personalsituation in Burg, Vogelsang und Zerbst überhaupt aus?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.