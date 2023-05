Das 1. Mai-Wochenende lockte mit seinen vielen Angeboten nach draußen, auch in Gommern und Leitzkau.

Fackelumzug nach dem Maibaumstellen in Leitzkau

Leitzkau - DasWochenende und der arbeitsfreie Montag standen in der gesamten Einheitsgemeinde Gommern im Zeichen der 1.-Mai-Feierlichkeiten. Allerorten wurden Maibäume gesetzt, Maifeiern begangen und auch Fackelumzüge durchgeführt. So auch in Leitzkau.

Unter großem Applaus wurde am Sonntag um 18 Uhr auf dem Markt der Maibaum gesetzt. Danach setzte sich ein großer Tross, angeführt von der Kinder- und Jugendfeuerwehr des Ortes, zum Feuerwehrgerätehaus in Gang.

Hier wurde bis in die Abendstunden getanzt, gelacht, gefeiert.