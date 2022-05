Leitzkauer Konfirmanden treffen sich nach 66 Jahren wieder

Margarete Eichelmann (v.l.), Manfred Göring, Bernhard Lüder und Ingrid Fiebig schwelgen in alten Erinnerungen an ihre Schulzeit in Leitzkau. Sie haben sich mit vielen ehemaligen Klassenkameraden am Sonnabend zum Jubiläum ihrer Eisernen Konfirmation getroffen.

Leitzkau - Aus der ganzen Republik waren sie am Sonnabend angereist. Ehemalige Schüler der Klassen 8a und 8b. Lange ist es her, dass sie Schüler waren. Um genau zu sein: ganze 66 Jahre. 1955 hatten sie in Leitzkau ihren Abschluss gemacht und ihre Konfirmation gefeiert. Am Sonnabend stand das Treffen zur Eisernen Konfirmation an.