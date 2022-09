In Kooperation mit dem Träger wird Gemeindezentrum zur modernen Kita umgebaut Leitzkauer „Schlossgeister“ ziehen an neue Adresse

Die Kindereinrichtungen in der Einheitsgemeinde Gommern geraten an ihre Kapazitätsgrenzen. Mit dem Umzug der Leitzkauer Kindertagesstätte „Schlossgeister“ an den Jesteburger Weg kommen zusätzliche Plätze hinzu. Baustart soll Mitte 2023 sein.