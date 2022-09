Streetday zum Thema Prävention Lernen ganz ohne Schulbank in Gommern

Prävention in all ihren Facetten ist ein wichtiges Thema, aber für gewöhnlich keines, das Schüler begeistert. Deshalb wurde in Gommern der Streetday erfunden. Ob Drogenprävention oder Verkehrssicherheit – ernste Anliegen werden interessant verpackt und von Spiel und Spaß begleitet.