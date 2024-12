In diesen Tagen ist die Deichsanierung bei Schartau abgeschlossen worden, schon bald steht ein Deichabschnitt bei Neigripp im Fokus.

Niegripp. - Nach dem Hochwasser in diesem Jahr im Jerichower Land ist der Schutz vor einem Anstieg des Pegels der Elbe und deren Übertritt wieder in den Fokus gerückt. Im Jerichower Land steht bei Niegripp eine Deichsanierung an.