Friedensau. - Das gab es noch nie beim Friedensauer Adventssingen: Erstmals wurde im Schein des original Bethlehemer Geburtsgrottenlichts gesungen, und wenn schon nicht in einem Stall, so doch wenigstens in einer Scheune.

Üblicherweise finden die Friedensauer Adventssingen im Freien statt, zwischen Klappermühle, Ladencafé und der Kulturscheune. Gemeinsam mit dem Hochschulchor und Musikern werden dann Weihnachtslieder gesungen und mit kleinen Kerzen symbolisch das Licht des Friedens von Mensch zu Mensch weitergegeben.

Übergabe an der A2-Abfahrt: Pfadfinder bringen heiliges Licht in die Kulturscheune

Weil aber das Wetter am Sonntag mit Wind und Regen aufwartete, beschlossen die Organisatoren von Heimatverein und Zeltplatz Friedensau, mit der Veranstaltung in die wettergeschützte Kulturscheune umzuziehen. Zu wertvoll – um nicht zu sagen heilig – war in diesem Jahr das Licht, welches unter den Besuchern weitergereicht werden sollte. Denn in diesem Jahr hatten Friedensauer Pfadfinder dafür gesorgt, dass eine Flamme des Ewigen Lichtes aus der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem den Weg ins Jerichower Land gefunden hatte.

Pfadfinder brachten das Friedenslicht aus Bethlehem nach Friedensau. Stephen Zechendorf

Seit 1993 bringen Pfadfinder dieses Friedenslicht in der Adventszeit nach Deutschland. Und so waren am Sonnabend Pfadfinder aus Deutschland nach Wien gefahren, um das Licht abzuholen. Dazu erklärt Heidrun Winkler, Gruppenleiterin der Friedensauer Pfadfindergruppe „Sumpfbiber“: „Wir haben Kontakt zu Pfadfindern geknüpft, die in Wien waren und mit dem Auto weiter nach Norden fuhren. An der Autobahnabfahrt Theeßen erfolgte die Übergabe.“ In einer Laterne wurde die Kerze mit dem Friedenslicht Bethlehem dann vorsichtig nach Friedensau gebracht. Am Sonntag reichten die Pfadfinder das Licht an die Besucher in der Kulturscheune weiter.

Licht von Bethlehem in Friedensau: Symbol der Sehnsucht nach dauerhaftem Frieden

Es waren nicht nur Friedensauer und Mitglieder christlicher Glaubensgemeinschaften gekommen. Längst hat sich herumgesprochen, dass bei den Friedensauer Adventssingen eine besondere Verbundenheit entsteht. Robinson Onderi, Pfarrer in Friedensau, erklärte: „Wir zünden heute diese Kerzen an als Symbol der Sehnsucht nach dauerhaftem Frieden. Dieses Licht, das von Bethlehem ausgeht, ist das einzige Licht, welches uns dauerhaften Frieden geben kann.“ Gerne würden die Friedensauer Pfadfinder auch künftig das Friedenslicht von Bethlehem zum Adventssingen in Friedensau bringen. Doch dazu muss es terminlich passen: Das Friedenslicht kommt immer erst zum 3. Advent nach Europa.