weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. B184 bei Königsborn: Lila Felder im Oktober: Was blüht da?

B184 bei Königsborn Lila Felder im Oktober: Was blüht da?

Derzeit sind bei Königsborn auf beiden Seiten der B 184 die Felder in voller Blüte - in lila Blüte! Das sieht man nicht alle Tage hierzulande. Und man fragt sich: Was blüht da?

Von Willy Weyhrauch 17.10.2025, 11:30
Die violette Farbe der Phacelia, hier am Ortsausgang von Königsborn, wirkt auch bei Herbstwetter wie Honig für die Seele.
Die violette Farbe der Phacelia, hier am Ortsausgang von Königsborn, wirkt auch bei Herbstwetter wie Honig für die Seele. Foto: Willy Weyhrauch

Königsborn. - Auch wenn die Ortschaft Königsborn derzeit nur wegen der Baustelle von sich Reden macht, wird einigen doch etwas anderes aufgefallen sein: lila Felder links und rechts der B184. Was blüht denn da? Die Zeit des Lavendels ist doch schon lange vorbei.