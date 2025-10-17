Derzeit sind bei Königsborn auf beiden Seiten der B 184 die Felder in voller Blüte - in lila Blüte! Das sieht man nicht alle Tage hierzulande. Und man fragt sich: Was blüht da?

Die violette Farbe der Phacelia, hier am Ortsausgang von Königsborn, wirkt auch bei Herbstwetter wie Honig für die Seele.

Königsborn. - Auch wenn die Ortschaft Königsborn derzeit nur wegen der Baustelle von sich Reden macht, wird einigen doch etwas anderes aufgefallen sein: lila Felder links und rechts der B184. Was blüht denn da? Die Zeit des Lavendels ist doch schon lange vorbei.