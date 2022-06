Vom Neustart bis zu Widrigkeiten Literarisches Menü: In Niegripp trafen sich Autoren aus Burg, Jerichow und Halle und machten mit Worten Mut

In Niegripp trafen sich zum Literarischen Menü Autoren aus ganz Sachsen-Anhalt. Mit der Veranstaltung wird der Bücherverbrennungen des 11. Mai 1933 gedacht. In diesem Jahr zwar verspätet, doch sollte die Erinnerung an jene Zeit nicht an ein bestimmtes Datum gebunden sein.