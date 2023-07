Burg - Zum 12. Mal hatte die Stadt Burg zur „Alstadtlese“ eingeladen. Der Literaturabend im Gedenken an die Burger Schriftstellerin Brigitte Reimann findet jedes Jahr am 21. Juli – ihrem Geburtstag – statt. In diesem Jahr wäre sie 90 Jahre alt geworden.

Doch ausgerecht zum Jubiläumsjahr drohte das Wetter, der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung zu machen. Die Veranstalter hatten sich für das Wagnis entschlossen, den Literaturabend unter freiem Himmel abzuhalten, im Innenhof der Brigitte-Reimann-Stadtbibliothek. Laut Wettervorhersage drohte allenfalls ein kurzer Schauer, der schnell vorbeiziehen würde.

Der entpuppte sich dann aber doch als regelrechter Wolkenbruch, so dass schon nach wenigen Lese- und Musikbeiträgen unterbrochen werden musste. Nichtsdestotrotz harrten aber rund 50 Literaturfans im Schutze der Pavillons aus und warteten auf die Fortsetzung. Also musste spontan improvisiert werden und nach einem Umzug in die Räume der Stadtbücherei konnte die Altstadtlese dann doch fortgesetzt werden.

Erinnerungen an Brigitte Reimann

Im Mittelpunkt stand diesmal eine Neuerscheinung des Autorenkreises „Pelikan e.V.“. Die Anthologie „Blumen für Polefki“ (herausgegeben von Günter Hartmann, Dorothea Iser und Roland Stauf) würdigt in zahlreichen Beiträgen sowohl Brigitte Reimann wie auch weitere Literaten und Kulturschaffende aus der Region. 33 Autoren haben mit ihren Werken zu dem Band beigetragen, mit Gedichten, Erzählungen und historischen Gegebenheiten aus dem Leben der Künstler. Darüber hinaus berichteten die Autoren über ihre Schriftstellertätigkeit und ihre persönlichen Verbindungen zum Werk von Brigitte Reimann.

Musikalische begleitet wurde der Abend von Liedermacher Martin Rühmann und Jazz-Saxophonist Warnfried Altmann.