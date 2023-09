Noch ist die Ehlebrücke der L55 in Loburg nicht fertiggestellt, da macht man sich im Rathaus Möckern schon Gedanken über die Sanierung der weiterer Abschnitte.

Geht es nach zahlreichen Loburgern, dann sollte es am Loburger Markt wieder Zebrastreifen geben – auch damit die Grundschüler sicher zum Hort auf der anderen Seite der B 246 gelangen.

Loburg - Zebrastreifen, Ampel oder vielleicht doch lieber eine Verkehrsinsel in der Straßenmitte als Querungshilfe? Seit Jahren lautet die Antwort auf diese Frage in Loburg mehrheitlich „Zebrastreifen“. Auch Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger vertritt die Ansicht, dass die weißen Streifen auf schwarzem Asphalt auf der Straße Münchentor am besten geeignet sind, um Schulkindern und Rittergutsbesuchern gleichermaßen sicher über die Landesstraße 55 zu helfen.

Die zuständige Straßenbaubehörde vom Land sah dies bislang anders und verwies auf vergangene Verkehrszählungen in Loburgs Innenstadt. Die Ergebnisse würden keine Ampel und auch keine Zebrastreifen rechtfertigen. Doch auch die zugesagte Querungshilfe in Form einer Verkehrsinsel auf der ebenfalls am Loburger Markt vorbeiführenden B 246 ist bislang noch nicht gebaut worden.

Höhere Zahlen erwartet wegen Rittergut-Erfolg

Nun will man im Rathaus der Einheitsgemeinde Möckern die Zügel selbst in die Hand nehmen und eine eigene Verkehrszählung in Auftrag geben. „Diesmal sollen alle Pkw, Lkw, Motorradfahrer Fahrradfahrer und Fußgänger gezählt werden“, sagt Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger (Wählergemeinschaft Fläming). Diese Splittung sei bei vorangegangenen Zählungen nicht erfolgt, so die Stadtchefin.

Man erhoffe sich von einer erneuten Zählung der Verkehrsströme andere und vor allem aktuellere Zahlen, denn: „Denn es hat sich seitdem ja viel getan. Es sind deutlich mehr Besucher im Rittergut Barby, das sieht man ja auch an den vielen Autos auf den Parkplätzen“, so Doreen Krüger.

Diese neue Verkehrszählung ist Bestandteil eines Verkehrskonzeptes, welches die Stadtverwaltung Möckern noch erarbeiten und dem Land zuarbeiten muss, bevor es überhaupt mit der Sanierung der L 55 zwischen dem Ortsausgang Loburg und der Einmündung in die Bundesstraße 246 am Loburger Markt weitergehen kann. Die Kosten für diese Zählung bleiben bei der Stadt Möckern hängen, denn „schließlich wollen wir diese erneute Zählung ja“, erklärt die Stadtchefin. Sonst sei schließlich gar keine Querungshilfe zu erwarten.

„Uns wäre ein Zebrastreifen am liebsten, so wie es mal war. Wer die damals eingerichtet hat, wird sich ja dabei etwas gedacht haben“, so Doreen Krüger. Gerne hätte sie solch einen Zebrastreifen – wie es vor der Oberflächensanierung der B 246 ja auch schon gegeben hat – auch auf der Bundesstraße 246, „aber da sind dann noch höhere Verkehrszahlen Zahlen nötig.“

Kosten für neue Zählung trägt die Stadt

Derzeit sei man dabei, ein geeignetes Büro zu finden, das diese Verkehrszählung durchführen kann. Kostenvoranschläge sollen eingeholt werden. Das alles mag seine Zeit in Anspruch nehmen, aber: „Natürlich macht eine solche Zählung erst Sinn, wenn die Ehlebrücke wieder für den Verkehr freigegeben ist“, so Doreen Krüger.

Es bleibt abzuwarten, ob die Besucherströme zwischen Karls Rittergut und der Brennereimanufaktur nach einer Freigabe der Brücke – möglicherweise im Herbst - noch genauso stark sind, wie in den Sommermonaten.