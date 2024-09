Bäume in Gefahr: Immer wieder gibt es in Loburg Stress wegen Birnen

Loburg. - Wie heißt es so schön in Theodor Fontanes Gedicht über den Birnen-Freund Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland: „Ein Birnbaum in seinem Garten stand, Und kam die goldene Herbsteszeit, Und die Birnen leuchteten weit und breit...“ Auch in Loburg stehen die Birnen im Mittelpunkt, aber ganz anders.