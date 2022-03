Loburg: Lieder und Kerzen gegen den Krieg

Bei einer Kundgebung auf dem Marktplatz Loburg haben am Montagabend etwa 150 Teilnehmer sich mit der Ukraine solidarisch erklärt und gegen den Krieg in Europa demonstriert.

Loburg - „Menschenverachtend, was da grad’ geschieht, schickst Brüder gegen Brüder in den Krieg“ sang der Rogätzer Musiker Burkhard Goers am Montagabend in seinem musikalischen „Brief an Putin“. Es war nur eines von mehreren Antikriegsliedern am Montagabend, aber das einzige live gespielte.