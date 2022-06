Loburg: Nach Diebstählen sichert Verein die Burg zusätzlich

Loburg - Kopfschütteln ist angesagt beim Vereinsvorsitzenden des Vereines „Loburger Weg“, Ludwig Dommroese, wenn er an den jüngsten Einbruch in das Burggelände denkt. Unbekannte hatten versucht, in die Burgräumlichkeiten zu gelangen. Ihre „Beute“: ein alter Unterrock, der im Torhaus an einer gespannten Wäscheleine hing, sowie ein gefüllter Benzinkanister und ein Beil. Laut dem Vereinschef wiesen zudem ein Küchenfenster und eine Tür Beschädigungen auf.