Loburg setzt Straßenbau und Ruine ganz oben auf die Prioritätenliste für das Haushaltsjahr 2022

Der Ortschaftsrat Loburg hat die Sanierung der Kirchenruine „Unser lieben Frauen“ und den Straßenbau am Sportplatz und in der Wahlgasse zur obersten Priorität im Haushalt 2022 erklärt.

Loburg - Die Ratsleute um Ortsbürgermeisterin Gabriele Schmohl taten sich in ihrer Sitzung am Donnerstagabend nicht leicht, ihre Prioritäten zu benennen. So stand neben dem kombinierten Rad- Fußweg von Loburg nach Padegrim auch der seit vielen Jahren stets verschobene Straßenbau beidseitig des Bahnüberganges am Sportplatz zur Diskussion.