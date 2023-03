Es ist ein Slalomfahren auf dem Verbingungsweg zur Freiheitstraße in Loburg. Anders kommt man nicht mehr um die Schlaglöcher herum - wie es hier weiter geht.

Schlaglöcher an der Straße zu den Loburger Festwiesen.

Loburg - Die Verbindungsstraße zwischen dem Loburger Friedhof und der Freiheitstraße hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Hindernisparcours für Verkehrsteilnehmer entwickelt. Teilweise reihen sich die tiefen Schlaglöcher so eng aneinander, so dass Autos auf den Randstreifen ausweichen.