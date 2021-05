Logistisches Mammutprojekt

Hohenwarthe

Nein, trockenen Fußes kommt man auch durch die leere Nordkammer der Doppelsparschleuse Hohenwarthe nicht. Zu kurze Gummistiefel rächen sich spätestens in den Kanälen neben und unter dem äußerst komplexen Bauwerk. Denn auch wenn das Wasser alle sechs Jahre für eine umfassende Bauwerksprüfung komplett abgelassen wird - irgendwo ist es immer noch nass. Das sei ganz normal, sagt Ulf Möbius, Leiter des Außenbezirks Niegripp vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe. Der Ingenieur für Wasserbau koordiniert die komplexe Bauwerksprüfung mit Betoninstandsetzungs- und Korrosionsschutzarbeiten. Umsetzen könnte er dieses logistische Mammutprojekt niemals alleine, betont Möbius. Er ist stolz auf sein Team, das merkt man ihm deutlich an. „Das sind alles Profis, die das nicht zum ersten Mal machen“, erklärt Möbius.

Hier sind lauter Profis am Werk

Zwei so genannte Wasserbaumeister stehen Ulf Möbius mit Hendrik Jaschke und Maximilian Rochotzki zur Seite. Auch Danny Pannekoek, Meister der Gewerke Stahl- und Maschinenbau beim Bauhof Hohenwarthe, sei ein absolut zuverlässiger Partner.

Eine gut koordinierte Teamleistung ist notwendig, denn es gab und gibt viel zu tun. Erst wurde in dieser Woche die Nordkammer trocken gelegt. Mit einem großen Kran ist dazu aus 28, je eine Tonne schweren Tafeln eine Mauer im Oberwasser errichtet worden. Oberwasser - so wird der höhere Wasserstand an einer Schleuse genannt. Ein Taucher stieg zeitgleich ins Wasser, um noch während der Arbeiten zu prüfen, ob die Mauer dicht hält.

Die acht riesigen Schwimmpoller, an denen die Schiffe hier sonst zur Schleusung festmachen, wurden herausgehoben und auf eine Schute verladen. Sie werden gereinigt und ebenso wie die Laufrollen, auf denen sie hoch und runter fahren, auf Schäden geprüft, bevor sie später wieder eingesetzt werden.

Um die Fische, die bei der Trockenlegung der Kammer im Wasser entdeckt werden, kümmert sich der Angelverein Burg. Die Tiere werden abgeholt und in einem Gewässer wieder ausgesetzt. Die überwiegend leeren Muscheln werden in Container geschaufelt und abtransportiert.

Der 200 Meter lange und 18,5 Meter tiefe Schacht der Nordkammer wird industriell gereinigt. Wände und Böden werden mit Kärchern von Algen, Muscheln und Dreck befreit, damit die Bauwerksprüfer beispielsweise Risse oder Abplatzungen erkennen können. Auch Nebenschächte und Längskanäle der Kammer werden gereinigt. Wenn Schäden an Beton und Fugen erkannt werden, folgen Instandsetzungsarbeiten. Durch den Bauhof Hohenwarthe werden darüber hinaus alle Tore, Torantriebe, Längs- und Sparbeckenverschlüsse geprüft. Es erfolgen Korrosionsschutzarbeiten an den Stahlbauteilen und was sonst noch kaputt ist, wird ersetzt.

Die Bauwerksprüfung im Sechs-Jahres-Rhythmus dauert normalerweise vier Wochen. Dieses Mal aber wird es länger dauern. Denn eigentlich wäre die gesamte Prüfung bereits im Jahr 2020 dran gewesen. Doch es waren Schäden an den hydraulischen Antriebszylindern des riesigen Tores zum Unterwasser festgestellt worden. Und die zur Reparatur notwendigen Spezial-Ersatzteile könne man eben nicht einfach im Internet bestellen, scherzt Ulf Möbius. Die Antriebszylinder müssen während einer Schleusung auf 6,50 Meter Durchfahrtsbreite das tonnenschwere Tor zum Unterwasser rund elf Meter anheben.

Schleusenbetrieb geht trotz Arbeiten weiter

Also war die Bauwerksprüfung auf den Zeitpunkt verschoben worden, an dem die Ersatzteile für die Reparatur der Antriebszylinder zur Verfügung standen. Zwar lobt Ulf Möbius die zügige Arbeit der gesamten Mannschaft - den enormen logistischen Aufwand und die Koordinierung verschiedener Spezialfirmen zwei Jahre hintereinander zu betreiben, wäre aber nicht effektiv gewesen. Deshalb werden Bauwerksprüfung und Reparatur der Zylinder zurzeit gleichzeitig durchgeführt.

Der Schleusenbetrieb geht trotz der Arbeiten weiter. Denn die Doppelsparschleuse hat ja noch eine Südkammer. Beide Kammern gleichzeitig zu prüfen - dafür wäre eine Vollsperrung notwendig. „Das könnten wir den Schiffern nicht antun“, sagt Ulf Möbius.

Die für eine Bauwerksprüfung geleerte Nordkammer der Doppelsparschleuse Hohenwarthe. Foto: Anke Reppin

Die Nordkammer der Doppelsparschleuse Hohenwarthe wird für die anstehende Bauwerksprüfung verschlossen, bevor das Wasser abgelassen wird. Foto: Anke Reppin

Der Leiter des Außenbezirks Niegripp vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe in der geleerten Nordkammer der Schleuse. Foto: Anke Reppin