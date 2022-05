Malig-Lauf in Gommern: Teilnehmer stellen Rekord auf und spenden für die Tafel

Gommern - Soziale Projekte zu unterstützen, ist beim SV Eintracht Gommern und dem Malig-Lauf (Abkürzung: Mein Alter laufe ich gern) eine Selbstverständlichkeit. Jens Schorg, Jugendwart der Feuerwehr Büden, hatte eine Unterstützung der Tafeln in Möckern und Gommern vorgeschlagen. Während er sich gemeinsam mit seiner Frau Anika in Möckern auf Sponsorensuche begab, hatte diese Aufgabe in Gommern Philipp Eckhart übernommen. Mit Erfolg, wie sich nun zeigte.

Neuer Teilnehmerrekord

Gemeinsam konnten sie kurz vor dem Startschuss zum 21. Malig-Lauf einen Scheck in Höhe von 2.100 Euro an Frank Vorrath überreichen. Im Vergleich zum Zeitraum vor einem halben Jahr nutzt nun die doppelte Zahl an Menschen die beiden Tafeln, informierte der Vertreter der Tafeln. „Wir sind tief beeindruckt von der Herzlichkeit der Bürger für ihre Unterstützung in der Tafelarbeit. Nochmals herzlichen Dank an die Veranstalter“, wandte sich Wolfgang Auerbach, der am Montag nicht persönlich hatte teilnehmen können, in einer E-Mail an Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein.

Für das nächste Jahr kündigte Steffen Hartwig, Malig-Lauf-Erfinder und Vorsitzender des SV Eintracht Gommern, eine neue Aktion für einen guten Zweck an. Er bedankte sich herzlich bei allen Spendern.

Nach dem Laufen gibt es die Malig-Brause, die Christian Königs extra für die Laufveranstaltung entwickelt hat. Fotos (5): M. Langner

Nach 23 Uhr war bei Steffen Hartwig am späten Sonntagabend die letzte Voranmeldung für die Veranstaltung eingegangen. Zu diesem Zeitpunkt war schon klar, dass sie in ihrer Sommer-Version unter freiem Himmel einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen wird. Die 353 Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen aus dem Mai 2019 waren mit nun 387 Teilnehmern deutlich überholt worden. Mit den Nachmeldungen am Montagnachmittag konnte der Malig-Lauf sogar noch die 400er Marke knacken. Letztlich gingen 401 Läufer an den Start. Jeder über seine selbst gewählte Zeit. Die jüngsten Teilnehmer waren gerade einmal zwei Jahre alt, der älteste Läufer 72.

Dreifache Hupe als Startsignal

Bevor Jens Hünerbein mit einem dreifachen Hupen die Läufer ins Rennen schickte, ließ er die Teilnehmer und Zuschauer auf dem Sportplatz am Volkshaus noch einen Riesenbeifall an Steffen Hartwig und sein gesamtes Team schicken, das wieder für einen reibungslosen Ablauf sorgte. „Der Malig ist ein super Laufevent!“

Mit dem Hupensignal beendete Jens Hünerbein nach genau 70 Minuten auch den 21. Lauf. Das Publikum hatte die Teilnehmer in den letzten Minuten noch einmal lautstark unterstützt und mit Beifall über die imaginäre Ziellinie getragen. Das ist das Besondere am Malig-Lauf: „Sieger sind alle die, die durchhalten“, erklärte Steffen Hartwig. Deshalb ist eines nicht erlaubt: Gehen oder stehen bleiben. „Langsam laufen, aber nicht stehen bleiben!“, feuerte Steffen Hartwig daher die Läufer an, die aufgeben wollten. Weil sie die ersten Minuten zu schnell gelaufen waren, weil sie sich bei der Auswahl ihrer Zeit überschätzt oder einfach einen schlechten Tag hatten. Das passiert den besten Läufern.

Damit es für die jungen Starter in Gommern nicht langweilig wurde, hatte Sandra Zeibig auf dem Rasen einen Laufparcours angelegt. Foto: Manuela Langner

Nach der Schluss-Hupe hatten die Malig-Helfer noch einmal alle Hände voll zu tun, um die Medaillen an die Läufer zu verteilen. Für die Medaille, die sich im Design keineswegs von den Auszeichnungen bei Laufveranstaltungen in großen Städten unterscheidet, hat Steffen Hartwig schon Kaufangebote erhalten. Aber da lässt er nicht mit sich handeln. „Die Medaille kann man nicht kaufen, die muss man sich erlaufen.“

Für bange Minuten hatte der Kreislaufzusammenbruch eines bekannten Malig-Teilnehmers gesorgt. Er wurde vor Ort von Dr. Dagmar Fischer und Dr. Daniela Sudau versorgt und konnte noch am Abend das Krankenhaus verlassen, wie Steffen Hartwig per E-Mail mitteilte. Der Läufer hatte den Tag über zu wenig gegessen und getrunken und war von seiner Praktikumsstelle direkt zum Sportplatz gefahren.