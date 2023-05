Der 23. Malig-Lauf ist mehr als ein Erfolg. 518 Läuferinnen und Läufer nehmen am Gommeraner Event teil. Startgelder und Spenden werden dabei für „Grüne Lunge Gommerns“ gesammelt.

Der 23. Malig-Lauf hat am Montag mit 518 Läuferinnen und Läufern einen neuen Teilnehmerrekord aufgestellt.

Gommern - Das hätte sich Steffen Hartwig in seinen kühnsten Träumen nicht zu hoffen gewagt. Das, was am Montag zum Malig-Lauf passiert ist, hat sogar ihn fast sprachlos gemacht. Ihn, den Vorsitzenden des SV Eintracht Gommern, der stundenlang ohne Punkt und Komma reden, moderieren und vor allem motivieren kann.