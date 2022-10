Manche Züchtungen sind Tierquälerei

Dr. Anne-Kathrin Witzlack (l.) und Dr. Katharina Gratzke betreiben in Gommern eine Tierarztpraxis. Sie machen auf das weit verbreitete Problem von Qualzüchtungen bei Haustieren aufmerksam. Wer sich darüber informieren möchte, findet in den beiden einen Ansprechpartner und erhält auch Infomaterial in der Praxis.

Foto: Thomas Schäfer