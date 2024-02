Bei der 2. Festsitzung des GCC in diesem Jahr gab es ein volles Haus und beste Stimmung in der „Ehlelandhalle“.

Ehle – Ehle – Ehlau! Der Schlachtruf des Gommeraner Carneval Clubs donnerte am Sonnabend, 3. Februar zur 2. Festsitzung unzählige Male durch die „Ehlelandhalle“ – so jedenfalls haben die Gommeraner Karnevalisten die „Versammlungsstätte am Volkshaus“ umgetauft. „Ob Narr, ob Clown, wir sind dabei. Das Motto heißt: Manege frei!“, lautet die diesjährige Devise der bereits 62. Session des GCC. Und genau das wurde es auch: Ein kunterbuntes Spektakel aus Clownerie und Narretei.