Mann belästigt junge Frau im Burger Goethepark

Die Polizei in Burg fahndet nach einem jungen Mann, der im Burger Goethepark am Bahnhof auffällig sexuelle Handlungen begangen haben soll.

Burg - Schrecksekunden für eine junge Frau am Sonnabend, 7. August, in Burg: Als sie gegen 13.30 Uhr im Goethepark spazieren geht, wird sie laut Polizeiangaben von einem jungen Mann belästigt. Während er zuerst mit Blickkontakten auffällig wird, manipuliert er anschließend an seinem Geschlechtsteil. Erst nachdem die Frau ihr Handy aus der Tasche holt, entfernt er sich mit einem dunklen Damenfahrrad in unbekannte Richtung. Der Mann ist ungefähr 1,75 bis 1,85 Meter groß, trägt einen kurzen dunklen Haarschnitt und war zu diesem Zeitpunkt mit einer blauen Jeans und einem weißen T-Shirt bekleidet. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Burg unter Telefon 03921/9200 entgegen.