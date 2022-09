Ehefrau sitzt in Untersuchungshaft Mann stirbt nach Messerstich in Parey

Zu einer tödlichen Auseinandersetzung ist es am Donnerstagabend in einem Wohnblock in Parey gekommen. Ein 32-Jähriger starb nach einem Messerstich in den Brustkorb. Seine 39-jährige Ehefrau ist tatverdächtig und sitzt in Untersuchungshaft.