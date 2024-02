Burg - 14 Miss-Deutschland-Kandidatinnen sind in Wernigerode angereist, zudem 20 Frauen zwischen 28 und 50 Jahren für den Misses-Deutschland-Titel. Das Finale ist für den 2. März geplant. Mit dabei ist auch Marila Zielke aus Burg. Die 39-jährige Unternehmerin sprach über den besonderen Wahl-Marathon im HKK Hotel Wernigerode im Harz. Zuschauer sind am Finaltag willkommen.

Volksstimme: Welchen Stellenwert nimmt die Wahl in Ihrer bisherigen Karriere ein?

Marila Zielke: Für mich ist diese Wahl wohl der bisherige Höhepunkt in meiner Model-Karriere. Es bedeutet mir sehr viel, zu zeigen, wie ich mich in den letzten sechs Monaten als Model entwickelt habe. Länger modele ich ja noch nicht. Und das, was ich bisher schon erreicht habe, macht mich sehr glücklich.

Im Video: Miss-Wahlen in Wernigerode: Kann sich Marila Zielke die Krone sichern?

Video: Marila Zielke aus Burg stellt sich am 2. März zur Wahl zur Miss und Misses Deutschland (Kamera: Mario Kraus, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Egal, wie die Wahl ausgeht, ich habe so viel Zuspruch in den letzten Tagen von vielen lieben Menschen bekommen, das hat mich komplett berührt und mir unendlich viel Kraft gegeben. Authentisch, ein großes Herz, Durchsetzungsvermögen, Sport, dazu gute Ernährung, gute Gedanken und nie vergessen, wo man herkommt. Das ist für mich sehr wichtig.



Ich kann es insgesamt kaum realisieren, was in dem vergangenen halben Jahr in Sachen Modeln passiert ist. Fashion Week Berlin, Fashion Week Nürnberg, bald Paris. Ich freue mich unglaublich doll auf die Wahl in Wernigerode, und hoffe, dass ich den Titel Misses Deutschland für unser schönes Sachsen-Anhalt holen werde. Ich werde hundert Prozent geben, authentisch bleiben und mein Motto verfolgen: „Live your dream“, sei der, der du sein willst. Das ist das aller Wichtigste.

Wie ist der Ablauf in Wernigerode mit Pflicht und Kür?

Der Wettbewerb zur Miss und Misses Deutschland dauert insgesamt vier Tage. Wir haben einen sehr straffen Zeitplan. Besuch beim Oberbürgermeister, Fotoshootings, Proben – das wird alles sehr aufregend werden. Am Sonnabend, am Finaltag, starten 11 Uhr die Proben, 15 Uhr das Styling und 19 Uhr beginnt die Show. Ja, es wird sicherlich eine Laufsteg-Choreographie geben, damit bei 40 Teilnehmerinnen auch alles glatt läuft und vor allem auf der Bühne gut aussieht. Es gibt zwei Durchgänge. Einmal trete ich in einem Abendkleid auf und einmal im Badeanzug. Eine Jury entscheidet dann, wer in die Top 6 kommt.

Wie haben Sie sich auf diesen besonderen Höhepunkt vorbereitet?

Ich habe jedes Einkaufszentrum, jede Ecke meines Büros, lange Flure und unsere Küche genutzt und mir vorgestellt, das sei die Bühne und der Catwalk. Ich bin viel gelaufen, habe unterschiedliche Posen geübt und bin bei einigen Shows mitgelaufen, um Praxiserfahrungen zu sammeln. Natürlich habe ich mich auch gesund ernährt, da lege ich großen Wert drauf, und habe jede Menge Sport gemacht. Ich war als Frühaufsteher auch schon mal um 6.50 Uhr in der Burger Schwimmhalle, um ein paar Bahnen zu ziehen. Ich bin eben ein Wirbelwind und gleichzeitig sehr diszipliniert. Nur so kann man vieles unter einen Hut bringen.

Mit welcher Konkurrenz müssen Sie rechnen?

In meiner Kategorie bei der Misses-Wahl starten 28- bis 50-jährige Damen. Ich trete gegen 19 andere Frauen aus ganz Deutschland an. Ich bin gespannt, es ist alles eine Geschmackssache. Ich bleibe entspannt und lasse die Wahl auf mich in Ruhe zukommen, und werde natürlich alles geben, um Burg, meine Heimatstadt und mein Heimatbundesland Sachsen-Anhalt bestmöglich zu vertreten, um hoffentlich den Misses- Deutschland-Titel zu gewinnen.

Kennen Sie einige der Kandidatinnen?

Ja natürlich. Einige kenne ich von Auftritten in der Vergangenheit. Das ist aber normal.