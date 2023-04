Für die Bürgermeisterwahl in Möser im Oktober kommt der nächste Kandidat aus der Deckung. Die SPD nominiert Marko Simon.

Möser - Für die Bürgermeisterwahl der Gemeinde Möser im Oktober gibt es einen zweiten Kandidaten: Marko Simon aus Schermen wird für die SPD antreten. Marko Simon, selber Ortsbürgermeister von Schermen, wurde in der Sitzung des SPD-Ortsvereins Möser am Donnerstag einstimmig als Bürgermeisterkandidat aufgestellt. Marko Simon, 47 Jahre, ist seit elf Jahren ehrenamtlicher Ortsbürgermeister in Schermen und langjähriges Mitglied des Gemeinderates Möser. Beruflich ist er als Sachverständiger Gebäudetechnik tätig.