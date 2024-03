Straßenbau und Umleitungsverkehr Marode Holzstraße in Burg bei Magdeburg wird monatelang zur Sackgasse

Jetzt wird es ernst mit der Holzstraße in Burg. Die wichtige Magistrale in der Kreisstadt wird gesperrt. In verschiedenen Abschnitten wird die Kreisstraße bis etwa November 2025 ausgebaut. Da dürfte Stress vorbereitet sein.