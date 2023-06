Manfred Zerm betrachtet die Straße in Kalitz. An dieser Stelle wird schon seit Jahren immer wieder mit Schotter ausgebessert.

Kalitz/Dalchau/Brietzke - Zeppernicks Ortsbürgermeister Manfred Zerm (FDP) ist enttäuscht. Auch in diesem Jahr wird es wieder nichts mit der Sanierung der Ortsdurchfahrten in Kalitz, Brietzke und Dalchau. Zerm steht an der Straße, an der die Kalitzer Ortsdurchfahrt nach Hobeck abknickt. Im vergangenen Jahr erst wurden die ärgsten Löcher

wieder mit Schotter abgedichtet. „Solange ich Ortsbürgermeister bin, stopfen wir die Löcher selber“, sagt Zerm. Er ist seit elf Jahren Ortschef von Zeppernick, das aus fünf Ortsteilen besteht.