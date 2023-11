Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Woltersdorf. - Die Kosten für einen Neubau oder die Sanierung des Sozialtrakts der Feuerwehr Woltersdorf sind ermittelt worden. Nach dem gemeindlichen Bauausschuss riss jetzt auch der Ortschaftsrat das Thema kurz an. Intensiver darüber beraten wird am 12. Dezember, wenn dazu ein Vor-Ort-Termin in Woltersdorf stattfinden soll.