Für Leute zwischen 15 und 25 Jahren, die Unterstützung beim Weg in eine Ausbildung oder einen Beruf brauchen, gibt es ab sofort Hilfe durch die Kompetenzagentur Plus in Gommern.

Gommern - Eine Wohnung als Standort hätte es nicht zwangsläufig sein müssen, aber mit ihren Räumlichkeiten am Kellerberg 8 in Gommern seien sie sehr zufrieden. „Wir sind mitten im Sozialraum und hier gut sichtbar als Projekt“, sagte Ann Katrin Thöle am Rande der Vorstellung der Kompetenzagentur Plus in Gommern. „Wir haben schnell gemerkt, dass unser Projekt in Gommern wirklich gewollt ist.“