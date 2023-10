Burg - Titelverteidiger gegen Herausforderer, Auswärtsspiel gegen Heimvorteil. Mit allerhand unterhaltsamer Zutaten sind die Bürgermeister von Genthin und Burg, Matthias Günther und Philipp Stark (beide parteilos), bei einem Grillduell angetreten.

Im Rahmen der Interkulturellen Woche, die nach über 50 Veranstaltungen mit dem Tag der Vereine auf dem Magdalenenplatz ein gut besuchtes Finale erlebt hat, galt es für die Stadtchefs mehrere Gänge wie gegrillte Zucchini mit Hackfleisch und Zaziki zu meistern. Unterstützt wurden sie von fleißigen Helfern, welche die Kinder- und Jugendeinrichtungen in Burg wie das Soziokulturelle Zentrum an der August-Bebel-Straße besuchen.

Genthins Bürgermeister Matthias Günther war als Titelverteidiger ins Grillduell in Burg gegangen. Foto: Marco Papritz

„Die Resonanz ist sehr gut“, freute sich Philipp Stark über den Zuspruch des Duells, das vom Jugendwerk Rolandmühle auf die Beine gestellt wurde. Team Stark gewann übrigens den kulinarischen Wettstreit. „Das Interesse am Duell ist groß, es belebt die Innenstadt“, so der Eindruck von Matthias Günther. Team Stark gewann übrigens das Grillduell, das erst spät am frühen Abend entschieden wurde. Am frühen Nachmittag war es gestartet worden.