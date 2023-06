Die Krankenhausreform und die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum waren Thema einer Diskussionsrunde. Was sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne ?

Während die Krankenhausversorgung im Jerichower Land laut Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne sichergestellt ist, gibt es viele Lücken in der Versorgung mit niedergelassenen Ärzten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Wohl kaum ein Thema berührt so viele Menschen wie die Gesundheit. So lud die Friedrich-Ebert-Stiftung Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), Barmer-Landesgeschäftsführer Axel Wiedemann und Michael Lange, Geschäftsführer der Helios-Klinik Jerichower Land, zu einer Diskussionsrunde zu Krankenhausreform und ärztlicher Versorgung auf dem Land ein. Was gab es Neues?