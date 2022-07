Mehr als 4000 Anträge auf Briefwahl für Bundestagswahl in der Stadt Burg

Die Wahllokale in der Kernstadt Burg für die Bundestagswahl am 26. September 2021.

Burg - Sven Reinald hat schon viele Wahlen in Burg mit vorbereitet und ausgewertet. Die Bundestagswahl am kommenden Sonntag, 26. September, ist für den gestandenen Verwaltungsfachmann schon etwas Besonderes. „Denn rund 4000 Anträge auf Briefwahl gab es bislang noch nicht. Das ist ein absoluter Rekord“, sagt er. Zwar habe sich die Tendenz, zu Hause das Wahlkreuz auf den Stimmzettel zu machen, auch bei der Bürgermeisterwahl mit etwa 2900 Rückmeldungen abgezeichnet; dass die Zahl aber so deutlich übertroffen wird, damit hätten die Mitarbeiter im Stadtwahlbüro nicht gerechnet. „Offensichtlich bevorzugen immer mehr Menschen die Ruhe in den eigenen vier Wänden“, vermutet Reinald. Wie auch immer: Die Stadt hat sich darauf auch personell so vorbereitet, dass der Posteingang „schnell bearbeitet wird und die Unterlagen umgehend verschickt werden“.