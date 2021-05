Mehr als 5300 Anträge auf Briefwahl in der Stadt Burg

Für die Landtags-, Landrats- und Bürgermeisterwahl am 6. Juni sind in der Stadt Burg bereits mehr als 5300 Briefwahlanträge gestellt worden. Die Bürgermeisterkandidaten stellen sich am 2. Juni ab 18 Uhr online vor. Fragen können gestellt werden.

Von Mario Kraus - Burg

Wenige Tage vor dem Super-Wahlsonntag stellen sich die Bewerber für das Amt des Bürgermeisters von Burg am kommenden Mittwoch, 2. Juni, ab 18 Uhr während einer Online-Veranstaltung den Bürgern der Stadt Burg vor. Daran nehmen René Kellner, Bernhard Ruth, Philipp Sievert und Christian Werner teil, Gerald Lichtenberg wird nach Informationen von Stadtwahlleiter Sven Reinald der Runde „auf eigenen Wunsch“ fernbleiben.

Das Forum findet in der Sporthalle Mitte statt, allerdings ohne Besucher. Interessierte haben die Möglichkeit, das Gesprächsformat über den youtube-Kanal der Stadt Burg auf dem Rechner, Tablet oder Handy zu verfolgen. Der entsprechende Link wird rechtzeitig auf der Internet-Startseite der Stadt Burg (www.stadt-burg.de) eingefügt. Die Moderation des Abends übernimmt Sven Reinald, unterstützt von Vize-Stadtwahlleiter Alexander Tippelt. Nach einer persönlichen Vorstellung der Kandidaten sollen in erster Linie Themen beziehungsweise Fragen gestellt werden, die den Wählern am Herzen liegen. „Deshalb freuen wir uns im Vorfeld des Forums über Fragen oder Anregungen, die an diesem Abend gestellt werden können“, so Sven Reinald. Diese Fragen sollten an folgende Mailadresse geschickt werden: sven.reinald@stadt-burg.de.

Der Stadtwahlleiter ist zudem telefonisch über 03921/909920 erreichbar. Er hofft auf eine große Resonanz, „damit sich die Burger ein Bild über die Bürgermeisterbewerber machen können“.

Unterdessen schnellt die Zahl derer, die die Möglichkeit der Briefwahl nutzen, weiter in die Höhe. Mehr als 5300 Briefe mit den Unterlagen seien bereits verschickt worden, so Reinald. Mit dieser enorm hohen Zahl habe die Stadt tatsächlich gerechnet, „weil die Entwicklung auch bei den zurückliegenden Wahlen in anderen Bundesländern festzustellen war. Nicht zuletzt wegen Corona.“

Zu den Sprechzeiten der Stadtverwaltung kann auch das Briefwahlbüro in der Alten Kaserne 2 genutzt werden. An der Seite des Eingangs B steht ein Fahrstuhl zur Verfügung.

Auch personell sind die Vorbereitungen für den Wahlabend abgeschlossen. Im Einsatz sind rund 200 Mitarbeiter der Stadt und Helfer, davon 170 Männer und Frauen in den Wahllokalen.