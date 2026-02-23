Burger Rolandfest Mehr als Bratwurst und Bier: Neuer Gastwirt setzt auf exklusive Getränke und Volksfeste, die glücklich machen
Die Stadt hat mit Veranstalter Lucas Rehfeld einen Exklusivvertrag für die Gastronomie auf dem diesjährigen Rolandfest abgeschlossen. Im Gespräch mit der Volksstimme verrät er, worauf sich die Besucher freuen können.
23.02.2026, 18:48
Burg - Volksfest ohne Imbiss? Unvorstellbar. Und natürlich wird es auch auf dem Burger Rolandfest am zweiten Juniwochenende Gastronomie geben. Die Stadt hat mit Veranstalter Lucas Rehfeld, der seit 2023 das Osterfeuer im Flickschupark organisiert, einen Exklusivvertrag abgeschlossen. Was erwartet die Besucher?