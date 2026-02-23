weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Burger Rolandfest: Mehr als Bratwurst und Bier: Neuer Gastwirt setzt auf exklusive Getränke und Volksfeste, die glücklich machen

Die Stadt hat mit Veranstalter Lucas Rehfeld einen Exklusivvertrag für die Gastronomie auf dem diesjährigen Rolandfest abgeschlossen. Im Gespräch mit der Volksstimme verrät er, worauf sich die Besucher freuen können.

Von Thomas Pusch 23.02.2026, 18:48
Lucas Rehfeld hat eine große Cocktailkarte. Die Mixgetränke kommen - wie hier in Haldensleben - gut an.
Lucas Rehfeld hat eine große Cocktailkarte. Die Mixgetränke kommen - wie hier in Haldensleben - gut an. Foto: Rehfeld Events&Catering

Burg - Volksfest ohne Imbiss? Unvorstellbar. Und natürlich wird es auch auf dem Burger Rolandfest am zweiten Juniwochenende Gastronomie geben. Die Stadt hat mit Veranstalter Lucas Rehfeld, der seit 2023 das Osterfeuer im Flickschupark organisiert, einen Exklusivvertrag abgeschlossen. Was erwartet die Besucher?