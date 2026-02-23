Die Stadt hat mit Veranstalter Lucas Rehfeld einen Exklusivvertrag für die Gastronomie auf dem diesjährigen Rolandfest abgeschlossen. Im Gespräch mit der Volksstimme verrät er, worauf sich die Besucher freuen können.

Mehr als Bratwurst und Bier: Neuer Gastwirt setzt auf exklusive Getränke und Volksfeste, die glücklich machen

Lucas Rehfeld hat eine große Cocktailkarte. Die Mixgetränke kommen - wie hier in Haldensleben - gut an.

Burg - Volksfest ohne Imbiss? Unvorstellbar. Und natürlich wird es auch auf dem Burger Rolandfest am zweiten Juniwochenende Gastronomie geben. Die Stadt hat mit Veranstalter Lucas Rehfeld, der seit 2023 das Osterfeuer im Flickschupark organisiert, einen Exklusivvertrag abgeschlossen. Was erwartet die Besucher?