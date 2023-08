100.000 Euro mehr als bislang geplant sollen in diesem Jahr für die bauliche Unterhaltung von Straßen zur Verfügung stehen, fordert der Bauausschuss. Offen ist, woher das Geld kommen soll.

Mehr Geld für marode Straßen in Möser

Die Nebenanlagen des Pietzpuhler Weges in Körbelitz sind teilweise befestigt, teilweise nicht, auf beiden Seiten bieten sich viele Holperstellen. In diesem Jahr soll mit der Planung begonnen werden, 2024 mit der baulichen Umsetzung. Könnte und sollte mit den Nebenanlagen auch die Kopfsteinpflasterstraße saniert werden?

Möser/Körbelitz - Teils mit Kopfsteinpflaster, teils gar nicht befestigt: Der Pietzpuhler Weg in Körbelitz ist für alle Verkehrsteilnehmer eine Holperstrecke. Mit Reparaturen sei dem wohl nicht mehr beizukommen, wies Ortsbürgermeisterin Ingeborg Schwenck (SPD) hin. Sie nutzte dazu am Dienstag gleich beide Möglichkeiten, die sich ihr boten. Denn am späten Nachmittag hatten erst alle sechs Ortschaftsräte der Einheitsgemeinde Möser die Möglichkeit erhalten, sich auf einer gemeinsamen Sitzung von der Verwaltung den Haushaltsplanentwurf 2023 vorstellen zu lassen. Im Anschluss trat der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss zur Sitzung zusammen, die ebenfalls eine Haushaltsberatung beinhaltete.